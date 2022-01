1 Ein Corona-Test: Viele fallen derzeit weiterhin positiv aus. Foto: ©pascalskwara-stock.adobe.com

Das Corona-Infektionsgeschehen im Zollernalbkreis bleibt akut. Über das Silvester- und Neujahrswochenende wurden 178 neue Fälle bekannt – davon einige mit der Omicron-Variante.















Link kopiert

Zollernalbkreis - Das Corona-Infektionsgeschehen im Zollernalbkreis bleibt auch zu Jahresbeginn akut – und wird zunehmend von der Omicron-Variante bestimmt. Zudem ist ein weiterer Todesfall zu beklagen: Nach Angaben des Gesundheitsamts ist ein Mann über 80 Jahren an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Damit haben nun 184 Menschen im Landkreis wegen Corona ihr Leben verloren.

Virusvariante mittlerweile in 91 Fällen nachgewiesen

An Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt für die vier vergangenen Tage – Silvester, Neujahr, Sonntag sowie Montag – insgesamt 178. Waren am vergangenen Donnerstag 43 Fälle mit Omicron bekannt, so ist die neue Virusvariante mittlerweile in 91 Fällen nachgewiesen. Der Inzidenzwert lag mit den neu bekannt gewordenen Infektionen am Montag bei 305,0 (vergangenen Donnerstag: 286,0).

Im Zollernalb-Klinikum waren am Montag 33 Corona-Patienten aufgenommen, das sind acht weniger als Ende letzter Woche. Neun Betroffene sind auf der Intensivstation, fünf müssen beatmet werden.

Derzeit 1066 Infizierte

Seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 wurden im Landkreis 19.395 Infektionen registriert. Als genesen gelten 18.141 Menschen. Als infiziert führt das Gesundheitsamt derzeit 1066 Betroffene, die meisten davon leben nach Angaben der Behörde in Albstadt (250), Balingen (219), Hechingen (126), Meßstetten (75), Burladingen (61), Schömberg (60), Rosenfeld (46), Haigerloch (40) und Bisingen (30).