1 Abstrich für einen Corona-Test Foto: Nietfeld

Das Corona-Infektionsgeschehen im Zollernalbkreis bleibt akut. 148 weitere Fälle meldete das Gesundheitsamt am Dienstag, außerdem einen weiteren Todesfall.















Zollernalbkreis - Das Corona-Infektionsgeschehen hat am Dienstag wieder an Schärfe gewonnen. Das Gesundheitsamt meldete 148 neue Fälle. Zudem ist ein weiterer Todesfall zu beklagen: Eine Frau über 80 Jahren ist an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Damit haben nun 178 Menschen im Zollernalbkreis wegen Corona ihr Leben verloren.

Der Inzidenzwert ist weiter gesunken, nach 434,5 am Montag lag er am Dienstag bei 406,6 – und damit weiterhin stabil unter der Marke von 500. Die Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte gelten seit Dienstag nicht mehr.

Im Zollernalb-Klinikum befanden sich am Montag 50 Corona-Patienten in Behandlung, einer mehr als am Montag. Weiterhin neun Betroffene sind auf der Intensivstation, zwei müssen beatmet werden.

Seit Ausbruch der Pandemie sind nunmehr 18 502 Infektionen im Landkreis registriert worden. Als genesen gelten 16 356 Menschen. Als aktuell infiziert gelten 1968 Menschen, die meisten leben nach Angaben des Gesundheitsamts in Albstadt (447), Balingen (385), Hechingen (218), Bisingen (103), Rosenfeld (95) und Burladingen (90).