Corona im Zollernalbkreis Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 150,5

Als derzeit infiziert gelten nach Angaben des Gesundheitsamts 464 Menschen im Landkreis. Die meisten Betroffenen leben demnach in Balingen (110), gefolgt von Albstadt (95), Hechingen (39), Schömberg (36), Haigerloch (31), Meßstetten (29) sowie Bisingen und Rosenfeld (jeweils 27). In fast allen Kommunen im Landkreis gibt es aktuell Fälle, derzeit als "coronafrei" gelten nur Dautmergen, Nusplingen, Ratshausen und Straßberg. 2258 Menschen, die sich das Virus eingefangen haben, gelten als wieder genesen. An den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 sind im Kreis bisher 78 Menschen gestorben.