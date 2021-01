Corona im Zollernalbkreis Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 89,2

Derzeit infiziert sind nach Angaben des Kreisgesundheitsamts insgesamt 363 Menschen. Die meisten Betroffenen leben in Albstadt (86), gefolgt von Balingen (59), Burladingen (51), Haigerloch (26), Meßstetten (23), Hechingen (22), Bisingen (16) und Geislingen (11).

Derweil gelten 4502 Personen, die sich das Virus eingefangen haben, als wieder genesen.

Der Inzidenzwert (Zahl der Infektionen je 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen) ist trot dieser neuen Fällen wieder leicht nach unten gegangen: Nach 90,8 am Montag lag er am Dienstag bei 94,5, am Mittwoch ist er auf 89,2 gesunken.

Im Zollernalb-Klinikum waren am Mittwoch 26 Corona-Patienten aufgenommen, zwei mehr als am Dienstag. Vier der betroffenen Patienten liegen weiterhin auf der Intensivstation, zwei von ihnen müssen beatmet werden.