Satter Nachschlag an Infektionen

1 Einmal stillhalten bitte: Im Zollernalbkreis wird weiterhin kräftig getestet. Foto: Dittrich

526 neue Fälle meldet das Gesundheitsamt am Freitag für den Zollernalbkreis. Aktuell gelten fast 6000 Menschen als infiziert.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Zollernalbkreis - Das Corona-Infektionsgeschehen im Zollernalbkreis ist auch zum Wochenende hin auf hohem Niveau geblieben. Das Gesundheitsamt meldete am Freitag 526 neue Fälle. Die Infektions-Inzidenz ist zurückgegangen, vom bisherigen Rekordwert von 1919,8 am Donnerstag auf immer noch stolze 1825,0.

31 Patienten im Krankenhaus

Die Zahl der Corona-Patienten im Zollernalb-Klinikum ist fast unverändert: 31 Betroffene waren dort am Freitag in Behandlung, das ist einer mehr als am Donnerstag. Weiterhin fünf Betroffene liegen auf der Intensivstation, drei müssen beatmet werden. Seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 haben 185 Menschen im Landkreis wegen Corona ihr Leben verloren.

Die Zahl der bisher gemeldeten Infektionen im Zollernalbkreis beträgt nun 27 903. 21 845 Menschen gelten als wieder genesen. Als aktuell infiziert führt das Gesundheitsamt 5873 Menschen. Die meisten davon leben in Balingen (1251), Albstadt (1167), Hechingen (615), Meßstetten (379), Bisingen (351), Burladingen (317), Haigerloch (266), Rangendingen (228), Geislingen (223), Winterlingen (164) und Rosenfeld (161).