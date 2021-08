1 Test – positiv: Zahlreiche Corona-Neuinfektionen werden derzeit im Kreis registriert. Foto: Büttner

Wieder eine satte Zahl: Das Gesundheitsamt des Zollernalbkreises hat am Freitag 19 weitere Corona-Infektionen bestätigt. Die neu Betroffenen leben nach Angaben der Behörde in Albstadt (2 Fälle), Balingen (3), Bisingen (2), Dormettingen (1), Haigerloch (3), Hechingen (3), Jungingen (1), Nusplingen (1), Rosenfeld (2) und Schömberg (1). Der Inzidenzwert ist mit den weiteren Fällen auf nun 78,2 angestiegen (Donnerstag: 71,3).

Zollernalbkreis - Das Gesundheitsamt führt die Mehrheit der Neuinfektionen auf Reiserückkehrer zurück sowie deren Angehörige – oft komme es vor, dass Urlauber die Zuhause Gebliebenen ansteckten. Ein solcher Anstieg der Neuinfektionen sei zu erwarten gewesen. Im Zollernalbkreis spiegele sich dieselbe Entwicklung wider wie in ganz Deutschland.

Betroffen von den Infektionen sind nach Erkenntnissen der Behörde fast ausschließlich Menschen, die jünger sind als 60 Jahre. In weit mehr als 90 Prozent der Fälle haben sich die Betroffenen die Delta-Variante des Virus eingefangen.

9577 Corona-Infektionen

Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie bisher 9577 Corona-Infektionen im Zollernalbkreis registriert worden; eine am Donnerstag fälschlicherweise für Bisingen gemeldete Infektion wurde nachträglich aus der Statistik gestrichen. 9194 Personen gelten inzwischen als wieder genesen. Als aktuell infiziert gelten 228 Menschen. Die meisten von ihnen leben in Albstadt (61), Balingen (42), Hechingen (37), Meßstetten (15), Burladingen (14), Bisingen und Haigerloch (jeweils 11), Rosenfeld (9) sowie in Schömberg (6).

Im Zollern­alb-Klinikum waren am Freitag wie schon am Donnerstag drei Corona-Patienten aufgenommen, keiner davon musste auf der Intensivstation behandelt werden. Bisher haben 155 Menschen im Kreis wegen Corona ihr Leben verloren.

Im Meßstettener Impfzentrum, von mobilen Impfteams und niedergelassenen Ärzten sind inzwischen 171 438 Personen mindestens einmal geimpft worden. 82 669 Menschen haben bereits die zweite Corona-Impfung erhalten.