Corona im Zollernalbkreis Neuinfektionen vor allem in Albstadt

Die neu Betroffenen leben demnach in Albstadt (15), in Balingen (7), in Bisingen (1), Burladingen (3), Grosselfingen (1), Hechingen (6), Nusplingen (1), Schömberg (4), Dotternhausen (1), Geislingen (2), Haigerloch (8), Hausen am Tann (6), Jungingen (1), Rangendingen (2) und in Rosenfeld (1).

Damit hat sich die Zahl der bisher bekanntgewordenen Fälle im Zollernalbkreis auf 2174 erhöht. Als derzeit infiziert gelten nach Angaben des Gesundheitsamts 448 Menschen. 1634 einst Betroffene haben die Infektion hinter sich und gelten als wieder genesen. Insgesamt sind bisher 72 Menschen im Zollernalbkreis an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.