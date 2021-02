Corona im Zollernalbkreis Mehr Covid-19-Patienten im Klinikum

Inzidenzwert steigt wieder leicht an

4621 Menschen, die sich das Virus eingefangen haben, gelten als wieder genesen; aktuell gelten 331 Betroffene als noch infiziert. Die meisten davon leben in Albstadt (81), gefolgt von Balingen (48), Burladingen (37), Meßstetten (24), Hechingen (22), Haigerloch (20) sowie Bisingen (13) und Straßberg (10). Bisher haben im Landkreis 116 Menschen wegen Corona ihr Leben verloren.

Der Inzidenzwert (Zahl der Infektionen je 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen) ist leicht angestiegen: Nach 77,6 am Sonntag lag er am Montag bei 79,2.

Im Zollernalb-Klinikum waren am Montag 34 Corona-Patienten aufgenommen, das sind sechs mehr als am Freitag. Sieben Betroffene liegen auf der Intensivstation (zwei mehr als am Freitag), zwei Patienten müssen beatmet werden (einer weniger als am Freitag).