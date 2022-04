Im Zollernalbkreis ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus ein weiterer Todesfall zu beklagen. Ein Mann über 80 Jahre ist an den Folgen der Lungenkrankheit COVID-19 gestorben. Im Kreis werden nun 195 Corona-Tote gezählt. Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag 335 weitere Infektionen gemeldet. Die Inzidenz im Kreis liegt bei 665,7.















Zollernalbkreis - Ein Mann über 80 Jahre ist an den Folgen der Lungenkrankheit COVID-19 gestorben. Im Kreis werden nun 195 Corona-Tote gezählt. Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag zudem 335 neue Corona-Infektionen gemeldet. Der Inzidenzwert ist leicht gestiegen und liegt nun bei 665,7 (Mittwoch: 631,0). Im Zollernalb-Klinikum waren am Donnerstag 26 Corona-Patienten aufgenommen, einer mehr als am Mittwoch. Zwei Betroffene müssen auf der Intensivstation behandelt werden, einer weniger als am Vortag.

Insgesamt hat es im Zollernalbkreis seit Ausbruch der Pandemie 61 848 Infektionen gegeben. Als derzeit infiziert führt die Behörde 2929 Menschen, 58 724 gelten als wieder genesen. Corona-Fälle gibt es in allen Städten und Gemeinden, die meisten in Albstadt (747), gefolgt von Balingen (571), Hechingen (252), Burladingen (181), Bisingen (181), Haigerloch (160), Meßstetten (154), Winterlingen (116), Rosenfeld (95), Geislingen (69), Bitz (67), Rangendingen (61) und Schömberg (60).