Das Gesundheitsamt des Zollernalbkreises hat am Dienstag 980 weitere Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz liegt damit nun bei 2233,2.















Zollermnalbkreis - Das Infektionsgeschehen im Zollernalbkreis ist auch zu Wochenbeginn hoch geblieben. Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag 980 neue Fälle. Der Inzidenzwert ist auf 2233,2 (Montag 2030,9) gestiegen.

Im Zollernalb-Klinikum waren am Dienstag 76 Corona-Patienten aufgenommen, mithin neun mehr als noch am Montag. Die Zahl der Patienten auf der Intensivstation ist um einen auf nun fünf gesunken. Drei von ihnen müssen weiter invasiv beatmet werden. Seit Beginn der Pandemie sind 189 Menschen im Kreis an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Die Zahl der gemeldeten Infektionen beträgt nun 45 464. 37 894 Menschen gelten als wieder genesen. Als infiziert führt das Gesundheitsamt 7381 Menschen.

Betroffene gibt es in allen Städten und Gemeinden im Landkreis, die meisten in Balingen (1339), Albstadt (1302) und Hechingen (617), gefolgt von Burladingen (566), Haigerloch (564), Meßstetten (507), Geislingen (325), Bisingen (310), Winterlingen (289), Schömberg (264), Rosenfeld (263), Rangendingen (249), Bitz (128), Obernheim (106), Nusplingen (101), Dotternhausen (83), Straßberg (78), Grosselfingen (65) und Jungingen (54).