2 Weil es an Impfstoff mangelt, laufen die Impfungen im Zollernalbkreis derzeit nur schleppend. (Symbolfoto) Foto: pixabay

Die gute Nachricht: Die Zahl der Neuinfektionen ist im Zollernalbkreis zurückgegangen; am Montag wurden dem Gesundheitsamt nur drei Fälle gemeldet. Die schlechte Nachricht: Mittlerweile sind 75 "Mutanten", also veränderte Varianten des Corona-Virus nachgewiesen worden. Und: Die Infektiosität der neuen Varianten ist deutlich höher und trifft zunehmend Jüngere. Und diese zeigten in vielen Fällen keine Symptome.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Zollernalbkreis - Dezernentin Gabriele Wagner hat den Kreistag am Montagabend über die aktuelle Entwicklung informiert und darüber, was Schnelltests wirklich bringen. Die Weihnachtsaktion habe gezeigt, sagte sie, dass ein Prozent der Getesteten infiziert gewesen seien – häufig symptomlos, aber ansteckend. Fazit: Schnelltests könnten helfen, die Zahl der Neuinfektionen zu verringern. Wagner geht davon aus, dass der Rückgang der Neuinfektionen nicht nur auf die Schutzmaßnahmen, sondern auch auf die Impfungen zurückzuführen sei. Obwohl es bei Letzteren nur schleppend läuft.

Bislang nur etwa 300 Impfungen am Tag

Mittlerweile seien, wie Kreisbrandmeister Stefan Hermann sagte, der auch Leiter des Kreisimpfzentrums ist, 9581 Menschen im Zollernalbkreis geimpft, davon hätten aber nur 2226 die Zweitimpfung erhalten, seien somit immun. "Im Vollbetrieb hätten wir das in anderthalb Wochen geschafft." Aber derzeit arbeite man im Kreisimpfzentrum nur drei bis vier Stunden am Tag in Volllast; dabei würden dann 300 bis 350 Menschen geimpft. Bis zu 1000 könnten es sein, wäre genug Impfstoff da. "Wenn wir so weitermachen, kommen wir ins Jahr 2024. Da muss sich noch einiges bewegen", sagte Hermann.

Warum die Bürgermeister der Städte und Gemeinden im Kreis den Einsatz der mobilen Impfteams generell abgelehnt hätten, erkundigte sich Ullrich Mohr, der auch Sprecher der Kreisärzteschaft ist. Man hätte ja, so Mohr, in den Gemeinden kleine Impfzentren aufmachen können.

Vorerst alle Termine vergeben

Ganz einfach: Ein mobiles Impfteam könne pro Tag zwischen 40 und 60 Personen impfen, erklärte Stefan Hermann: "Damit wäre nichts gewonnen, denn die 60 Dosen müsste man von den 350 abzwacken, die dem Kreisimpfzentrum täglich zur Verfügung stehen, und in die Gemeinden fahren. Wir tun uns leichter, wenn wir es im Impfzentrum machen." Und: Das "sportliche Ziel", innerhalb von einem Monat sämtliche Bewohner von Pflegeeinrichtungen zu impfen, sei "fast gelungen". Wenn genügend Impfstoff vorhanden sei, könnten auch die niedergelassenen Ärzte eingebunden werden. Jetzt seien vorerst alle Impftermine vergeben – für Impfstoff, "den wir nicht im Kühlschrank haben, der uns lediglich zugesichert wurde.

Die Entscheidung der Bürgermeister, nicht mobil impfen zu lassen, sei richtig gewesen, betonte Oliver Schmid (FWV): "Es wäre ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen, und mit welcher Kommune hätten wir begonnen?"