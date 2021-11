1 Im Zollernalbkreis steigt die Zahl der Corona-Infizierten weiter. Foto: Soeder

Das Gesundheitsamt meldete am Freitag 72 weitere Corona-Infizierte.















Zollernalbkreis - Diese leben in Albstadt (26), Balingen (11), Bisingen (1), Bitz (1), Burladingen (5), Geislingen (2), Grosselfingen (3), Haigerloch (6), Hechingen (3), Meßstetten (6), Rangendingen (3), Rosenfeld (1) sowie in Straßberg (1) und Winterlingen (3). Der Inzidenzwert lag am Mittwoch noch bei 168,0, am Donnerstag bei 203,8 und hat am Freitag den Wert von 219,1 erreicht.

Im Zollernalb-Klinikum sind inzwischen 32 Personen mit gesicherter Covid-19-Diagnose aufgenommen. Fünf Betroffene liegen auf der Intensivstation, einer davon muss beatmet werden.

Im Kreis sind bisher 161 Covid-19-Todesfälle zu verzeichnen. Insgesamt 11 831 Corona-Infektionen sind registriert worden, 10 918 Personen gelten als genesen. Als aktuell infiziert gelten 752 Menschen.

Die Gesamtzahl der Corona-Impfungen im Kreis beträgt 190 796. 91 521 davon sind Zweitimpfungen und 3843 Drittimpfungen.