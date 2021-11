1 129 weitere Corona-Infektionen sind am Donnerstag im Zollernalbkreis gemeldet worden. Foto: Weller















Zollernalbkreis. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag 129 weitere Corona-Infizierte. Diese leben in Albstadt (33), Balingen (26), Bisingen (3), Bitz (1), Burladingen (19), Dotternhausen (2), Geislingen (2), Grosselfingen (2), Haigerloch (16), Hechingen (13), Meßstetten (6), Rangendingen (5) und Winterlingen (1). Der Inzidenzwert war von 162,7 am Dienstag auf 168,0 am Mittwoch gestiegen und hat am Donnerstag den Wert von 203,8 erreicht.

Im Zollernalb-Klinikum sind inzwischen 33 Personen mit gesicherter Covid-19-Diagnose aufgenommen. Sechs Betroffene liegen auf der Intensivstation, einer davon muss beatmet werden.

Im Kreis sind bisher 161 Covid-19-Todesfälle zu verzeichnen sowie 11 759 Corona-Infektionen registriert worden. 10 900 Personen gelten als genesen. Als aktuell infiziert gelten 698 Menschen.

Die Gesamtzahl der Corona-Impfungen im Kreis beträgt 190 590. 91 481 davon sind Zweitimpfungen und 3702 Drittimpfungen.