1 Die Corona-Lage im Zollernalbkreis kommt weiter nicht zur Ruhe. Das Gesundheitsamt meldete am Freitag elf weitere bestätigte Neuinfektionen. Der Inzidenzwert lag am Freitag bei 54,4 (Donnerstag: 54,9). (Symbolfoto) Foto: dpa

Die Corona-Lage im Zollernalbkreis kommt weiter nicht zur Ruhe. Das Gesundheitsamt meldete am Freitag elf weitere bestätigte Neuinfektionen. Der Inzidenzwert lag am Freitag bei 54,4 (Donnerstag: 54,9).

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Zollernalbkreis - Die neu Betroffenen leben nach Angaben des Gesundheitsamts in Balingen (4 Fälle), Bisingen (1), Dautmergen (1), Hechingen (2), Rosenfeld (1) und in Winterlingen (2).

Die Zahl der Menschen im Zollernalbkreis, die sich das neuartige Coronavirus seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 eingefangen haben, hat sich mit den neuen Fällen auf 5461 erhöht. Die überwiegende Mehrheit davon – 5108 – gilt inzwischen als wieder genesen.

Aktuell gelten 223 Bürger im Landkreis als infiziert. Die meisten akuten Fälle gibt es nunmehr in Balingen (40), dicht gefolgt von Albstadt (39) und Burladingen (20). Ebenfalls eine zweistellige Zahl von aktuell Infizierten meldet das Gesundheitsamt für Hechingen (19), Haigerloch (18), Bisingen und Meßstetten (jeweils 15) sowie für Winterlingen (13) und Schömberg (10). Betroffen sind zudem Menschen in Rosenfeld (9), Bitz (6), Obernheim und Rangendingen (jeweils 5), Geislingen (4), Dautmergen (3) sowie in Grosselfingen und Straßberg (jeweils 1).

Einige Kommunen gelten als coronafrei

Als derzeit "coronafrei" gelten Dormettingen, Dotternhausen, Hausen am Tann, Jungingen, Nusplingen, Ratshausen, Weilen unter den Rinnen sowie Zimmern unter der Burg.

Derweil ist die Zahl der Patienten, die wegen einer nachgewiesenen Infektion im Zollernalb-Klinikum behandelt werden, leicht gesunken: 23 Betroffene waren dort am Freitag aufgenommen, einer weniger als am Donnerstag. Drei Patienten sind auf der Intensivstation (einer mehr als am Donnerstag); beatmet werden musste auch am Freitag keiner dieser Patienten. Bisher haben 130 Menschen im Landkreis wegen Corona ihr Leben verloren.