1 Schutzmaske Foto: Karmann

Das Gesundheitsamt Zollernalb hat am Donnerstag weitere 149 Corona-Infektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt derweil erstmals seit Mitte November wieder unter dem Wert von 500.















Zollernalbkreis - Hoffentlich: Das Corona-Infektionsgeschehen scheint nun auch im Zollernalbkreis etwas an Schärfe zu verlieren, die Lage bleibt indes auf hohem Niveau. Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete am Donnerstag 149 weitere bestätigte Fälle. Der Inzidenzwert ist derweil erstmals seit dem 18. November unter 500 gesunken – er lag am Donnerstag bei 494,6.

Im Zollernalb-Klinikum befanden sich am Donnerstag 59 Corona-Patienten in Behandlung, das sind sechs weniger als am Mittwoch. 13 Betroffene und damit vier weniger sind auf der Intensivstation, drei müssen beatmet werden.

Seit Ausbruch der Pandemie sind nunmehr 18 040 Infektionen im Landkreis registriert worden. Als genesen gelten 15 584 Menschen. 176 Menschen im Kreis haben bisher wegen Corona ihr Leben verloren.

Als aktuell infiziert führt das Gesundheitsamt 2280 Menschen, 178 weniger als am Mittwoch. Betroffene gibt es weiterhin in allen Städten und Gemeinden des Landkreises – die meisten in Albstadt (515 Fälle), Balingen (454), Hechingen (243), Meßstetten (146), Bisingen (126), Schömberg (108), Haigerloch (96), Burladingen und Rosenfeld (jeweils 91), und Geislingen (77).