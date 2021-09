1 Im Zollernalb-Klinikum waren am Donnerstag zwölf Corona-Patienten aufgenommen, das sind zwei weniger als am Mittwoch. Vier Betroffene liegen auf der Intensivstation. Foto: Tsuguliev

Das Infektionsgeschehen nimmt im Zollernalbkreis leicht ab. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag 20 neue Fälle.

Zollernalbkreis - Die Betroffenen leben in Albstadt (6), Balingen (4), Bisingen (1), Burladingen (1), Dormettingen (1), Haigerloch (1), Hechingen (1), Nusplingen (1), Rosenfeld (1) und Winterlingen (3). Der Inzidenzwert ist im Vergleich zu Mittwoch etwas gesunken. Er beträgt jetzt 135,7 (Mittwoch: 138,9).

Im Zollernalb-Klinikum waren am Donnerstag zwölf Corona-Patienten aufgenommen, das sind zwei weniger als am Mittwoch. Vier Betroffene liegen auf der Intensivstation. Das sind zwei mehr als am Mittwoch.

Insgesamt sind bisher 10 284 Corona-Infektionen im Zollernalbkreis registriert worden. 9591 Personen gelten als wieder genesen. Als infiziert gelten 536 Menschen, die meisten davon leben in Balingen (137 Fälle), Albstadt (116), Hechingen (80), Bisingen (43), Rosenfeld (36), Haigerloch (33), Burladingen (19), Rangendingen (18) und Meßstetten (11).

Im Impfzentrum, von mobilen Impfteams und niedergelassenen Ärzten sind inzwischen 178.629 Personen mindestens einmal geimpft worden. 85 819 Menschen haben die zweite Impfung erhalten, 1118 Menschen bereits die dritte.