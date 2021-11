1 Einen Sprung nach oben macht die Zahl der Corona-Infizierten. Foto: Probst

Der Inzidenzwert im Zollernalbkreis hat am Wochenende die Schwelle von 400 Infizierten je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten: Das Maximum wurde am Sonntag mit 416,6 erreicht; am Montag waren es 404,5.















Zollernalbkreis - Das Gesundheitsamt meldete am Samstag weitere 128 Fälle, am Sonntag 111 und am Montag 24 Fälle. Die neu Betroffenen leben nach Angaben der Behörde in Albstadt (65), Balingen (38), Bisingen (11), Bitz (2), Burladingen (23), Dormettingen (2), Dotternhausen (2), Geislingen (6), Grosselfingen (3), Haigerloch (17), Hausen am Tann (2), Hechingen (31), Meßstetten (13), Obernheim (1), Rangendingen (18), Ratshausen (3), Rosenfeld (4), Schömberg (8), Straßberg (1), Weilen unter den Rinnen (1) und Winterlingen (12).

Im Zollernalb-Klinikum beträgt die Zahl der Corona-Patienten 34. Sieben Betroffene liegen auf der Intensivstation, zwei davon müssen beatmet werden.

Insgesamt 12.796 Covid-19-Infektionen sind damit bisher im Kreis registriert worden. 11 315 Personen gelten als genesen. Bisher haben 163 Menschen im Landkreis wegen Corona ihr Leben verloren.

61,1 Prozent der Zollern­älbler sind einmal geimpft, 59,3 Prozent sind vollständig immunisiert.