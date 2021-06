Das Corona-Infektionsgeschehen ist auch am Wochenende zurückgegangen. Das Gesundheitsamt des Kreises meldete am Samstag neun weitere bestätigte Fälle. Die neu Betroffenen leben nach Angaben der Behörde in Albstadt (3), Balingen (1), Geislingen (1), Hechingen (3) und Meßstetten (1). Am Sonntag verzeichnete das Amt keine neuen Corona-Infektionen. Der Inzidenzwert sank am Sonntag auf 42,8; am Samstag lag er bei 50,2.