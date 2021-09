1 Bei steigenden Fallzahlen werden Corona-Tests immer wichtiger. Foto: Kam Ka

Das Corona-Infektionsgeschehen wird im Zollernalbkreis rasanter. Am Samstag und Sonntag sind 60 weitere Corona-Infektionen bestätigt worden. Die Betroffenen leben in Albstadt (13 Fälle), Balingen (21), Bisingen (5), Geislingen (1), Haigerloch (3), Hechingen (8), Meßstetten (1), Rangendingen (2), Rosenfeld (4) und in Winterlingen (1).

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Zollernalbkreis - Am Montag kamen neun neue Infektionsfälle hinzu. Die Infizierten leben in Albstadt (3), Balingen (4), Burladingen (1) und Grosselfingen (1). Der Inzidenzwert stieg damit an auf 133,6. Im Zollernalb-Klinikum waren am Montag neun Corona-Patienten aufgenommen. Zwei davon sind weiter auf der Intensivstation, keiner muss beatmet werden. Im Meßstettener Impfzentrum, von mobilen Impfteams und niedergelassenen Ärzten sind inzwischen 174 652 Personen mindestens einmal geimpft worden. 84 101 Menschen haben bereits die zweite Corona-Impfung erhalten.

Insgesamt sind bisher 9867 Corona-Infektionen im Zollernalbkreis registriert worden. 9276 Personen gelten inzwischen als wieder genesen. Als aktuell infiziert gelten 449 Menschen; die meisten von ihnen leben in Albstadt (104) und Balingen (120), gefolgt von Hechingen (68), Bisingen (32), Rosenfeld (22), Burladingen (18), Haigerloch (19), Schömberg (14), Rangendingen (12) und Meßstetten (11). Auch Bitz (2), Dormettingen (7), Geislingen (6), Grosselfingen (3), Jungingen (4), Nusplingen (3), Straßberg (2) und Winterlingen (2) verzeichnen Corona-Fälle. Sieben Gemeinden gelten als "corona-frei": Dautmergen, Dotternhausen, Hausen am Tann, Obernheim, Ratshausen, Weilen unter den Rinnen und Zimmern unter der Burg.