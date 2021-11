1 Piks: Von diesem Mittwoch an wird in Meßstetten wieder gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Gentsch

Volle Pulle gegen das Coronavirus: Das Pop-Up-Impfzentrum in Meßstetten nimmt am Mittwoch, 1. Dezember, den Betrieb auf. Termine kann man von diesem Dienstag an vereinbaren.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Meßstetten - Angesiedelt ist das neue Impfzentrum am Standort des ehemaligen Kreisimpfzentrums (KIZ) in der ehemaligen Zollernalb-Kaserne. Für die Impfungen dort sind Terminvereinbarungen notwendig, diese sind, teilt das Landratsamt mit, von diesem Dienstag an um die Mittagszeit online möglich auf www.zollernalbkreis.de/Impfen.

Lesen Sie auch: Hier gibt es in der Region Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen

Impfungen an bis zu sieben Tagen

An bis zu sieben Tagen die Woche werden in Meßstetten Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen für alle Menschen ab zwölf Jahren mit einem mRNA-Impfstoff angeboten. An Personen unter 30 Jahren wird der Impfstoff Biontech verimpft. Personen über 30 Jahren erhalten je nach Verfügbarkeit Biontech oder Moderna. "Langfristig kann das Pop-Up-Impfzentrum in Meßstetten im selben Umfang wie das KIZ betrieben werden", erklärt Kreisbrandmeister Stefan Hermann, Leiter des Amtes für Bevölkerungsschutz.

Entlastung für Hausärzte

"Wir weiten damit die Impfangebote im Kreis deutlich aus. Gleichzeitig entlasten wir unsere niedergelassenen Ärzte und Mobilen Impfteams, die teilweise am Limit sind", so Landrat Günther-Martin Pauli. Mit an Bord sind erneut ellis EVENTS aus Erzingen, die bereits das KIZ mitorganisiert haben und weiterhin das Coronazentrum Zollernalb in Erzingen betreiben, sowie Mitglieder des Führungsstabs der Feuerwehren um Michael Gomeringer. Eine weitere Test- und Impfstation soll zudem demnächst im Balinger Citycenter eingerichtet werden. Das von ellis EVENTS betriebene Coronazentrum Zollernalb führt weiterhin die dort gebuchten Impfungen in Erzingen durch.