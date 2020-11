Corona im Zollernalbkreis Immer mehr Covid-Patienten im Klinikum

Als derzeit infiziert gelten nach Angaben des Gesundheitsamts 445 Menschen. Die meisten davon leben in Albstadt (104 Betroffene), Balingen (76), Haigerloch (43), Hechingen (34), Rangendingen (31), Burladingen (25) sowie in Geislingen (21).

Derweil haben 1680 einst Betroffene die Infektion hinter sich und gelten als wieder genesen. Insgesamt sind mit dem neuen Todesfall bisher 73 Menschen im Zollernalbkreis an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Mit den neuen Fällen ist der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) am Dienstag auf 117,2 gestiegen. Am Sonntag lag er noch bei 116, 2.

Derweil ist am Dienstag auch die Zahl der Corona-Patienten im Zollernalb-Klinikum angestiegen: 22 Menschen mit einer gesicherten Infektion waren dort am Dienstag aufgenommen (Montag: 20). Fünf davon (Montag: sechs) waren nach Angaben des Klinikums auf der Intensivstation, ein Patient weniger als am Montag – zwei mussten sogar beatmet werden.