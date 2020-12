Corona im Zollernalbkreis Gesundheitsamt meldet weiteren Todesfall

Die Betroffenen leben demnach in Albstadt (5), Balingen (11), Bisingen (1), Bitz (1), Burladingen (2), Dormettingen (1), Geislingen (1), Hechingen (7), Jungingen (1), Meßstetten (2), Rosenfeld (2), Schömberg (4) und Winterlingen (1).

Mit diesen neuen Corona-Fällen hat sich die Zahl der Infektionen im Kreis seit dem Frühjahr auf insgesamt 2908 erhöht. Der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) ist leicht gesunken und lag am Mittwoch bei 154,7. Am Dienstag war noch ein Rekordwert von 159,5 verzeichnet worden.