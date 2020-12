Corona im Zollernalbkreis Gesundheitsamt meldet 70 neue Infektionen

Zollernalbkreis - Darüber hinaus ist im Zusammenhang mit dem Corona-Virus ein weiterer Todesfall zu beklagen. Eine 63-jährige Frau ist an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Damit hat sich die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Corona im Kreis auf 94 erhöht.

Die neu Infizierten leben in Albstadt (22), Balingen (14), Bisingen (1), Bitz (1), Burladingen (3), Dormettingen (1), Geislingen (5), Grosselfingen (1), Haigerloch (4), Hausen am Tann (1), Hechingen (7), Meßstetten (2) sowie in Rangendingen (4) und in Rosenfeld (4).