Viele Coronatests fallen derzeit positiv aus.

Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag 146 neue Infektionen im Zollernalbkreis gemeldet. Die Inzidenz ist gesunken und liegt jetzt bei 593,1.















Zollernalbkreis - Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag 146 weitere Corona-Infektionen gemeldet. Der Inzidenzwert ist weiter gesunken und liegt nun bei 593,1. Im Zollernalb-Klinikum waren am Donnerstag weiter 18 Corona-Patienten aufgenommen. Ein Betroffener muss auf der Intensivstation behandelt werden.

Bisher sind 195 Menschen im Zollernalbkreis an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Insgesamt hat es im Zollernalbkreis seit Ausbruch der Pandemie 62 974 Infektionen gegeben. 60 366 einst Betroffene gelten als wieder genesen. Als aktuell infiziert führt die Behörde 2413 Menschen.

Corona-Fälle gibt es in allen Städten und Gemeinden, die meisten in Albstadt (654 Fälle), gefolgt von Balingen (469), Hechingen (196), Bisingen (137), Burladingen (133), Meßstetten (125), Winterlingen (98), Haigerloch (96), Rosenfeld (87), Schömberg (69), Geislingen (67), Rangendingen (57), Bitz (53), Grosselfingen (31), Straßberg (30), Jungingen (20), Dotternhausen (18), Dormettingen (18), Nusplingen (15), Ratshausen (15), Obernheim (9), Weilen unter den Rinnen (8), Hausen am Tann (4), Dautmergen (3) und Zimmern unter der Burg (1).