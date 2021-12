Das Corona-Infektionsgeschehen im Zollermnalbkreis flacht weiter etwas ab. Die Inzidenz liegt nun den fünften Tag in Folge unter dem Wert von 500.















Zollernalbkreis - Das Gesundheitsamt hat am Samstag 85 weitere Corona-Fälle gemeldet, am Sonntag 86 und am Montag 56. Eine Frau über 80 Jahren ist an den Folgen von Covid-19 gestorben, damit liegt die Zahl der Todesfälle nun bei 177. Der Inzidenzwert ist von 459,3 am Freitag auf 434,5 am Montag gesunken. Damit liegt er seit fünf Tagen in Folge unter 500. Deshalb entfallen die Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte.

Im Zollernalb-Klinikum befanden sich am Montag 49 Corona-Patienten in Behandlung, zwei mehr als am Freitag. Neun Betroffene, einer mehr, sind auf der Intensivstation, zwei müssen beatmet werden (eine mehr). Seit Ausbruch der Pandemie sind nunmehr 18 355 Infektionen im Landkreis registriert worden. Als genesen gelten 16 082 Menschen. Als aktuell infiziert gelten 2096 Menschen.