1 Corona-Abstriche werden im Labor untersucht. Foto: Murat

Das Gesundheitsamt des Zollernalbkreises hat am Donnerstag 443 neue Corona-Fälle gemeldet. Der Inzidenzwert liegt bei 1811,3. Es gibt einen neuen Todesfall.















Zollernalbkreis - In Zusammenhang mit der Corona-Pandemie meldet das Gesundheitsamt einen neuen Todesfall. Eine Frau über 80 Jahre ist an den Folgen von Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Toten auf 192. Die Zahl der Infektionsfälle hat am Donnerstag 443 betragen. Der Inzidenzwert ist damit wieder leicht gefallen: Nach 1939,3 am Mittwoch liegt er bei 1811,3.

Im Zollernalb-Klinikum waren am Donnerstag 55 Corona-Patienten aufgenommen, das sind sieben weniger als am Mittwoch. Fünf Betroffene (zwei weniger) sind zur Behandlung auf der Intensivstation, einer davon muss invasiv beatmet werden.

Die Zahl der insgesamt bisher gemeldeten Infektionen beträgt nun 54 639. 46 914 einst Infizierte gelten als wieder genesen. Als derzeit infiziert führt das Gesundheitsamt 7533 Menschen. Betroffene gibt es in allen Städten und Gemeinden im Landkreis, die meisten in Albstadt (1548 Fälle), gefolgt von Balingen (1361), Hechingen (699), Haigerloch (576), Burladingen (459), Meßstetten (375), Bisingen (353), Winterlingen (332), Rosenfeld (279), Geislingen (275), Rangendingen (240) und Schömberg (237).