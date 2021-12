1 Der Inzidenzwert ist weiter gestiegen. Foto: Murat

Eine Frau über 80 Jahre ist an den Folgen der Lungenkrankheit COVID-19 gestorben. Damit ist die Zahl der Todesfälle im Zollernalbkreis auf 183 gestiegen.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Zollernalbkreis - Darüber hinaus vermeldet das Gesundheitsamt für Donnerstag 119 weitere Corona-Infektionen. Diese Personen leben in Albstadt (35), Balingen (25), Bisingen (4), Burladingen (7), Dormettingen (2), Geislingen (2), Haigerloch (2), Hausen am Tann (5), Hechingen (15), Jungingen (1), Meßstetten (6), Obernheim (1), Rangendingen (4), Rosenfeld (4), Schömberg (2), Straßberg (1), Winterlingen (2) und Zimmern unter der Burg (1).

Im Zollernalbkreis wurden bisher insgesamt 43 Omikron-Infektionen nachgewiesen. Der Inzidenzwert ist wieder gestiegen von 234,9 am Dienstag auf 264,4 am Mittwoch und 286,0 am Donnerstag. Im Zollernalb-Klinikum sind 41 Corona-Patienten aufgenommen. 13 Betroffene werden auf der Intensivstation behandelt, fünf müssen beatmet werden.

Inzidenzwert weiter gestiegen

Bisher wurden im Kreis 19.207 Corona-Infektionen registriert. Als aktuell infiziert gelten 1200 Menschen, als genesen 17.825.

Die meisten der derzeit Infizierten leben in Albstadt (263), Balingen (239), Hechingen (154), Meßstetten (77), Burladingen (68), Schömberg (65), Rosenfeld (60), Haigerloch (47), Bisingen (47), Bitz (23), Winterlingen (20), Obernheim (19), Geislingen (15), Nusplingen (14), Hausen a.T. (12), Dormettingen (11), Straßberg (11), Jungingen (6), Dotternhausen (6), Grosselfingen (5) und Zimmern u. B. (5).