Einen Sprung nach oben macht auch im Zollernalbkreis die Zahl der Corona-Infizierten. Ein Mann ist gestorben.















Zollernalbkreis - Einen Todesfall – ein 45-Jähriger ist an den Folgen von Covid-19 gestorben – und 267 neue Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt des Kreises über das vergangene Wochenende und am Montag registriert.

Am Samstag waren es 121, am Sonntag 116 und am Montag 30 neue Fälle. Der Inzidenzwert ist von 504,1 am Freitag auf 506,2 am Montag geklettert. Im Zollern­alb-Klinikum ist die Zahl der Corona-Patienten um einen auf 54 gestiegen. Elf (am Freitag: zehn) Betroffene liegen auf der Intensivstation, nach wie vor drei von ihnen müssen beatmet werden.

Insgesamt 13 757 Corona-Infektionen sind bisher im Kreis registriert worden. 11 810 Personen gelten als genesen, 1780 als aktuell infiziert. Die meisten der Betroffenen leben in Albstadt (397), Balingen (355), Haigerloch (142), Hechingen (181), Burladingen (119), Rangendingen (121), Bisingen (78) und Meßstetten (60).