Die Zahl der am Coronavirus Verstorbenen ist im Zollernalbkreis auf 182 gestiegen.















Zollernalbkreis - Im Zollernalbkreis sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus weitere Todesfälle zu beklagen. Drei Männer über 80 Jahre sind gestorben, wie das Gesundheitsamt mitteilt. Seit Ausbruch der Pandemie haben 182 Menschen im Landkreis wegen Corona ihr Leben verloren.

Nach 103 gemeldeten Infizierten über die Weihnachtstage wurden am Montag 40 neue Fälle gemeldet. Die betroffenen Personen leben in Albstadt (9), Balingen (10), Bisingen (1), Bitz (1), Haigerloch (2), Hausen am Tann (1), Hechingen (3), Meßstetten (5), Rangendingen (1), Rosenfeld (3) und Schömberg (4). Der Inzidenzwert ist weiter gesunken, und zwar von 328,1 am Donnerstag auf 247,0 am Sonntag und nun auf 238,6. Im Zollernalb-Klinikum sind 43 Corona-Patienten aufgenommen. Zehn Betroffene werden auf der Intensivstation behandelt, zwei müssen beatmet werden. Seit Ausbruch der Pandemie sind nunmehr 18 806 Infektionen im Landkreis registriert worden. Als genesen gelten 17 311 Menschen.

Als aktuell infiziert gelten laut Gesundheitsamt 1313 Menschen im Zollernalbkreis, die meisten leben Betroffenen leben in Albstadt (284), Balingen (252), Hechingen (162), Rosenfeld (63), Meßstetten (76), Bisingen (59), Burladingen (62), Haigerloch (60) und Schömberg (69).