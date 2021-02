Corona im Zollernalbkreis Die meisten Infizierten leben im Raum Albstadt

Zollernalbkreis - Die neu Betroffenen leben nach Angaben des Gesundheitsamts in Albstadt (9), Balingen (3), Burladingen (8), Haigerloch (3), Hechingen (1), Meßstetten (1), Ratshausen (1), Rosenfeld (3), Schömberg (2) und in Straßberg (1). Mit diesen neuen Infektionen hat sich die Gesamtzahl der bisher bekannt gewordenen Fälle im Zollernalbkreis seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr auf 5180 erhöht. 4675 Menschen, die sich das Virus eingefangen haben, gelten als wieder genesen.

Aktuell gelten 273 Betroffene als noch infiziert. Die meisten davon, nämlich 77, leben in Albstadt. Es folgen Burladingen mit 33, Balingen mit 29, Meßstetten mit 18, Bisingen und Schömberg mit je 11 Infizierten, 6 Betroffene leben in Grosselfingen, 4 in Bitz, 3 in Dotternhausen und Geislingen, 2 in Winterlingen und ein Betroffener lebt in Jungingen. Bisher haben im Landkreis 116 Menschen wegen Corona ihr Leben verloren.