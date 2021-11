1 Die Tests werden immer wichtiger, die Zahl der Infektionen steigt. Foto: Armer

Im Kreis ist ein weiterer Corona-Toter zu beklagen. Ein Mann über 80 Jahre ist an den Folgen der Lungenkrankheit gestorben. Damit erhöhen sich die Covid-19-Todesfälle auf 162.















Zollernalbkreis - Über das Wochenende hat die Zahl der Infektionen weiter stark zugenommen. Das Gesundheitsamt meldete am Samstag 99 und am Sonntag 52 Corona-Infizierte. Diese leben vorwiegend in Albstadt, Balingen, Burladingen, Haigerloch und Hechingen. Am Montag kamen 47 Infektionen hinzu. Die Betroffen leben in Albstadt (9), Balingen (7), Bisingen (1), Burladingen (3), Geislingen (1), Grosselfingen (6), Haigerloch (8), Hechingen (7), Meßstetten (2), Nusplingen (1), Obernheim (1) und Weilen unter den Rinnen (1). Der Inzidenzwert lag am Freitag bei noch bei 219,1, am Montag bei 270,7.

Im Zollernalb-Klinikum sind 33 Corona-Kranke aufgenommen. Fünf Betroffene liegen auf der Intensivstation, einer davon muss beatmet werden. Insgesamt 12 029 Infektionen sind registriert worden, 11 000 Personen gelten als genesen. Als aktuell infiziert gelten 867 Menschen. Die Gesamtzahl der Impfungen im Kreis beträgt 191 104. 91 647 davon sind Zweitimpfungen und 3968 Drittimpfungen.