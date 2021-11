1 Ein Corona-Test wird gemacht. Auch am Mittwoch hat das Gesundheitsamt weitere Fälle im Zollernalbkreis gemeldet. Foto: Dittrich

124 neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt am Mittwoch gemeldet.















Zollernalbkreis - Die neu Betroffenen leben in Albstadt (25), Balingen (23), Bisingen (6), Bitz (1), Burladingen (9), Dotternhausen (1), Geislingen (2), Grosselfingen (3), Haigerloch (19), Hechingen (14), Meßstetten (1), Rangendingen (7), Ratshausen (3), Rosenfeld (7), Schömberg (1) und Winterlingen (2).

Der Inzidenzwert im Zollernalbkreis lag am Dienstag bei 303,4 und ist am Mittwoch auf 326,6 geklettert. Bisher sind 162 Menschen an Corona gestorben.

37 Corona-Patienten aufgenommen

Im Zollernalb-Klinikum sind jetzt 37 Corona-Patienten aufgenommen. Weiterhin sechs Betroffene liegen auf der Intensivstation, einer davon muss beatmet werden. Insgesamt 12.250 Covid-19-Infektionen sind bisher im Kreis registriert worden, 11.124 Personen gelten als genesen. Als aktuell infiziert gelten 964 Menschen.

Die Gesamtzahl der Impfungen im Zollernalbkreis beträgt 191.582. 91.792 davon sind Zweitimpfungen und 4223 Drittimpfungen. Nach wie vor 60,9 Prozent der Kreisbewohner sind einmal geimpft, 59,0 Prozent voll immunisiert.