1 Weiterhin gilt auch im Freien die Maskenpflicht, wenn nicht eineinhalb Meter Abstand eingehalten werden können. Quelle: Unbekannt

Auch im Zollernalbkreis wurden die Ausgangsbeschränkungen wegen Corona aufgehoben. Auch nicht Immunisierte dürfen jetzt wieder zwischen 21 und 5 Uhr ihre Wohnung verlassen.















Zollernalbkreis - Das Gesundheitsamt des Zollernalbkreises hat in Übereinstimmung mit Paragraf 17, Absatz 3 der Landesverordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus festgestellt, dass die Sieben-Tage-Inzidenz von 1500 Neuinfektionen je 100 .000 Einwohner im Kreis seit fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten worden ist. Damit fällt vorerst das Verbot für nicht geimpfte oder genesene Menschen weg, zwischen 21 und 5 Uhr ohne triftigen Gründe ihre Wohnung zu verlassen.

Sollte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 1 500 überschreiten, würden die in Paragraf 17a, Absatz 2 genannten Einschränkungen wieder in Kraft treten. Am Freitag lag die Inzidenz im Kreis bei 1254,1.

Weitere Informationen gibt es unter www.zollernalbkreis.de/coronavirus

