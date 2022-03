1 in Corona-Test wird genommen. Quelle: Unbekannt

Die Zahl der neu mit dem Coronavirus infizierten Personen im Zollernalbkreis summiert sich über das vergangene Wochenende auf 900. Die Inzidenz fällt auf 1487,9.















Zollernalbkreis - Die Zahl der neu gemeldeten Corona-Infektionsfälle im Kreis beläuft sich nach Angaben des Gesundheitsamts über das vergangene Wochenende auf 900. Der Inzidenzwert ist gefallen: Nach 1663,8 liegt er bei 1487,9.

Im Zollernalb-Klinikum waren am Montag 62 Corona-Patienten aufgenommen, sechs mehr als am Freitag. Sieben Betroffene (zwei mehr) sind auf der Intensivstation, zwei (einer mehr) müssen invasiv beatmet werden. Bisher haben 192 Menschen im Zollernalbkreis wegen Corona ihr Leben verloren.

Die Zahl der insgesamt bisher gemeldeten Infektionen im Kreis beträgt nun 55 869. 48 811 einst Infizierte gelten als wieder genesen. Als derzeit infiziert führt das Gesundheitsamt 6866 Menschen.

Betroffene der Corona-Infektion gibt es in allen Städten und Gemeinden im Kreis, die meisten in Albstadt (1480 Fälle), gefolgt von Balingen (1220), Hechingen (633), Haigerloch (542), Burladingen (419), Bisingen (335), Meßstetten (332), Winterlingen (315), Rosenfeld (254), Rangendingen (226), Geislingen (221), Schömberg (195), Bitz (142), Grosselfingen (100), Straßberg (88), Obernheim und Nusplingen (59), Dotternhausen (58), Jungingen (54), Dormettingen (44), Ratshausen (41), Weilen unter den Rinnen (25), Dautmergen (14), Zimmern unter der Burg und Hausen am Tann (5).