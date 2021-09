1 Die Inzidenz liegt am Montag bei 135,7. Foto: Dittrich

Am Samstag und Sonntag sind 53 weitere Corona-Infektionen bestätigt worden.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Zollernalbkreis - Die Betroffenen leben in Albstadt (8 Fälle), Balingen (18), Bisingen (5), Burladingen (5), Dormettingen (1), Dotternhausen (1), Haigerloch (2), Hechingen (2), Jungingen (1), Meßstetten (1), Nusplingen (1), Rangendingen (2), Rosenfeld (2), Schömberg (1) und in Winterlingen (3).

Am Montag kamen acht weitere Infektionsfälle hinzu. Außerdem ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Eine Frau über 80 Jahre ist an den Folgen von COVID-19 gestorben. Die Infizierten leben in Balingen (4), Hechingen (2) und Schömberg (2). Der Inzidenzwert stieg damit am Montag auf 135,7. Im Zollernalb-Klinikum waren am Montag 20 Corona-Patienten aufgenommen. Zwei davon sind auf der Intensivstation, keiner muss beatmet werden.

Im Meßstettener Impfzentrum, von mobilen Impfteams und niedergelassenen Ärzten sind inzwischen 177 006 Personen mindestens einmal geimpft worden. 85 391 Menschen haben bereits die zweite Corona-Impfung erhalten. Insgesamt sind bisher 10 133 Corona-Infektionen im Zollernalbkreis registriert worden. 9434 Personen gelten inzwischen als wieder genesen. Als aktuell infiziert gelten 542 Menschen.