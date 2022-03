1 Ein Coronatest wird im Labor untersucht. Quelle: Unbekannt

Das Gesundheitsamt meldet am Mittwoch 647 weitere Corona-Infektionen im Zollernalbkreis. Die Inzidenz liegt bei 1591,7.















Zollernalbkreis - Das Infektionsgeschehen im Zollernalbkreis ist auch am Mittwoch weiter auf hohem Niveau geblieben. Das Gesundheitsamt meldete 647 neue Infektionen. Der Inzidenzwert liegt jetzt bei 1591,7.

Im Zollernalb-Klinikum waren am Donnerstag 47 Corona-Patienten in Behandlung. Zwei Betroffene sind auf der Intensivstation, ein Patient muss beatmet werden. Seit Beginn der Pandemie sind 189 Menschen im Kreis an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Die Zahl der gemeldeten Infektionen im Kreis beträgt nun 41 868. 34 802 Menschen gelten als wieder genesen. Als infiziert führt das Gesundheitsamt 6877 Menschen.

Betroffene gibt es in allen Städten und Gemeinden im Landkreis, die meisten in Albstadt (1371) Balingen (1314) und Hechingen (556), gefolgt von Haigerloch (554), Burladingen (523), Meßstetten (448), Bisingen (308), Rosenfeld (251), Winterlingen (250), Geislingen (221), Schömberg (186), Bitz (136), Straßberg (95), Grosselfingen (73), Nusplingen (68), Jungingen (61), Obernheim (61) und Dotternhausen (61) .