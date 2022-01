1 Ein Coronatest wird genommen. Die Infektionszahlen im Zollernalbkreis steigen weiter rasant an. Foto: Armer

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis steigt weiter. Die Inzidenz liegt nun bei 980,2.















Zollernalbkreis - Mit 980,2 hat die Corona-Inzidenz im Zollernalbkreis am Mittwoch einen neuen Höchstwert erreicht. Das Kreisgesundheitsamt meldete 462 weitere Infektionsfälle. Im Zollernalb-Klinikum sind 24 Corona-Patienten aufgenommen. Weiterhin neun Betroffene liegen auf der Intensivstation, fünf müssen beatmet werden. Seit Beginn der Pandemie haben 185 Menschen im Kreis wegen Corona ihr Leben verloren.

Insgesamt wurden im Kreis 23 446 Menschen infiziert. Als genesen gelten 20 352, als aktuell infiziert 2909 Menschen. In Albstadt sind es 585, Balingen 679, Bisingen 177, Bitz 60, Burladingen 169, Dautmergen 5, Dormettingen 23, Dotternhausen 23, Geislingen 84, Grosselfingen 48, Haigerloch 169, Hausen am Tann 10, Hechingen 319, Jungingen 13, Meßstetten 109, Nusplingen 34, Obernheim 20, Rangendingen 143, Ratshausen 10, Rosenfeld 86, Schömberg 46, Straßberg 14, Weilen unter den Rinnen 8, Winterlingen 69 und in Zimmern unter der Burg 6.

Mindestens einmal geimpft sind 64,5 Prozent der Zollern­älbler. Zwei Impfungen haben 64,3 Prozent erhalten und den Booster 34,6 Prozent der Kreisbewohner.