1 Test – positiv: 45 weitere Corona-Infektionen meldet das Gesundheitsamt am Freitag für den Landkreis. Foto: Gollnow

Kein Aufatmen in Sachen Corona: Das Infektionsgeschehen bleibt im Zollernalbkreis unverändert stark.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Zollernalbkreis - Das Gesundheitsamt meldete am Freitag 45 neue Fälle. Die Betroffenen leben nach Angaben der Behörde in Albstadt (12 Fälle), Balingen (7), Bisingen (1), Burladingen (4), Dormettingen (2), Haigerloch (2), Hechingen (14), Rangendingen (1), Rosenfeld (1) und in Straßberg (1). Der Inzidenzwert ist im Vergleich wieder leicht gestiegen – von 133,1 am Donnerstag auf 139,9 am Freitag. Im Zollern­alb-Klinikum waren am Freitag 15 Corona-Patienten aufgenommen, zwei mehr als am Vortag. Nur noch einer (Donnerstag: 3) muss intensivmedizinisch betreut werden.

175.811 Menschen gegen das Virus geimpft

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich damit nun 10.072 Menschen im Landkreis das Virus eingefangen. 9394 Menschen gelten als genesen. Als aktuell infiziert gelten laut Gesundheitsamt 522 Betroffene. Die meisten davon leben in Balingen (148), Albstadt (120), Hechingen (88), Bisingen (38), Rosenfeld (27), Haigerloch (24), Rangendingen (20), Burladingen (13) und Schömberg (11). Als "Corona-frei" gelten aktuell acht Kommunen: Dautmergen, Dotternhausen, Hausen am Tann, Nusplingen, Obernheim, Ratshausen, Weilen unter den Rinnen sowie Zimmern unter der Burg.

Im Kreisimpfzentrum, von mobilen Teams und den niedergelassenen Ärzten sind bisher 175.811 Menschen gegen das Virus geimpft worden, 84.718 schon zum zweiten Mal.