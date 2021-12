1 Viele Corona-Tests im Kreis sind positiv. Foto: Schuldt

Das Corona-Infektionsgeschehen im Zollernalbkreis ist weiterhin auf hohem Niveau. Die Inzidenz hat einen neuen Rekorwert erreicht.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Zollernalbkreis - Im Zollernalbkreis ist das Corona-Geschehen weiterhin hoch dynamisch. Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag stolze 273 neue bestätigte Infektionen. Mit diesen Fällen kletterte der Inzidenzwert von 694,2 am Montag auf den neuen Rekordwert von 729,5.

54 Patienten in der Klinik

Im Zollernalb-Klinikum befinden sich 54 Corona-Patienten in Behandlung, ebenso viele wie am Montag. Neun Betroffene und damit einer weniger sind auf der Intensivstation, weiterhin fünf Patienten müssen beatmet werden.

Mit den neu gemeldeten Fällen sind nun seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 16 573 Infektionen im Zollernalbreis registriert worden (ein fälschlicherweise gemeldeter Fall wurde nachträglich aus der Statistik gestrichen). Als genesen gelten 13 753 Menschen. 176 Menschen im Landkreis haben bisher wegen Corona ihr Leben verloren.

Aktuell 2644 Menschen infiziert

Als aktuell infiziert führt das Gesundheitsamt 2644 Menschen. Betroffene gibt es in allen Städten und Gemeindes Landkreises – die meisten in Albstadt (625 Fälle) und Balingen (542), gefolgt von Hechingen (253), Haigerloch (139), Bisingen (128), Meßstetten (124), Rangendingen (123), Schömberg (119), Burladingen (108), Rosenfeld (86), Geislingen (57), Bitz (55), Winterlingen (51), Dotternhausen (42), Dormettingen (39), Grosselfingen (28), Obernheim (22), Ratshausen und Straßberg (jeweils 20), Jungingen (18), Hausen am Tann (13), Nusplingen (12), Zimmern unter der Burg (10), Weilen unter den Rinnen (7) sowie Dautmergen (3).