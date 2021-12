1 Negativ ist das Ergebnis bei diesem Test. Foto: Carstensen

Die Infektionskurve im Zollernalbkreis steigt weniger steil an: 221 neue Infektionen gibt es am Donnerstag. Die Inzidenz liegt bei 689,4.















Zollernalbkreis - Im Zollernalbkreis ist das Corona-Geschehen weiter dynamisch, wenn auch weniger rasant. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag 221 neue Infektionen. Mit diesen Fällen ging der Inzidenzwert von 741,5 auf 689,4 zurück. Im Zollernalb-Klinikum befinden sich nach wie vor 54 Corona-Patienten. Elf Patienten sind auf der Intensivstation, sechs müssen dort beatmet werden.

Seit Ausbruch der Pandemie sind 17 102 Infektionen im Landkreis registriert worden. Als genesen gelten 14 232 Menschen. 176 Menschen im Kreis haben wegen Corona ihr Leben verloren.

Als aktuell infiziert führt das Balinger Gesundheitsamt derzeit 2694 Menschen. Betroffene gibt es in allen Städten und Gemeinden des Landkreises – die meisten in Albstadt (646 Fälle) und Balingen (525), gefolgt von Hechingen (268), Schömberg (137), Meßstetten (146), Bisingen (135), Haigerloch (124), Rangendingen (112), Burladingen (109), Rosenfeld (91), Geislingen (66), Bitz (50), Winterlingen (48), Dotternhausen (39), Dormettingen (33), Grosselfingen (32), Straßberg (26), Ratshausen (19), Jungingen (17), Hausen am Tann (13), Nusplingen (12), Zimmern unter der Burg (7), Weilen unter den Rinnen (11) sowie Dautmergen (5).