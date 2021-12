202 neue Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt des Zollernalbkreises für Dienstag gemeldet. Die Inzidenz ist auf 612,0 gesunken.















Zollernalbkreis - Am Dienstag sind im Zollernalbkreis weitere 202 Corona-Infektionen vom Gesundheitsamt bestätigt worden. Der Inzidenzwert ist damit im Vergleich zu Montag (649,9) leicht gesunken auf 612,0.

Im Zollernalb-Klinikum befanden sich am Dienstag 62 Corona-Patienten in Behandlung, das sind zwei weniger als am Montag. Zwölf Betroffene sind auf der Intensivstation, fünf müssen beatmet werden. Seit Ausbruch der Pandemie sind damit nun 17 734 Infektionen im Landkreis registriert worden. Als genesen gelten 14 973 Menschen. 176 Menschen im Kreis haben bisher wegen Corona ihr Leben verloren. Als aktuell infiziert führt das Gesundheitsamt 2585 Menschen. Betroffene gibt es in allen Städten und Gemeinden des Landkreises – die meisten in Albstadt (610 Fälle), Balingen (518), Hechingen (271), Meßstetten (153), Bisingen (149), Schömberg (119), Haigerloch (106), Burladingen (105), Rosenfeld (104) und Rangendingen (81).