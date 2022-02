1 Ein Coronatest: dieses Mal negativ. Foto: Gollnow

Zollernalbkreis - Das Corona-Infektionsgeschehen ist auch über das Wochenende und am Montag auf hohem Niveau geblieben. Das Gesundheitsamt meldete am Samstag 701 neue Fälle, am Sonntag 318 und am Montag 320. Der Inzidenzwert beträgt jetzt 2012,5 (Freitag 2051,5).

Die Zahl der Corona-Patienten im Zollernalb-Klinikum ist erneut leicht angestiegen. 55 Betroffene sind dort in Behandlung. Sieben Corona-Patienten sind auf der Intensivstation in Behandlung, zwei von ihnen müssen invasiv beatmet werden. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind 189 Menschen im Kreis an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Die Zahl der gemeldeten Infektionen im Kreis beträgt nun 37 448. 29 062 Menschen gelten als wieder genesen. Als aktuell infiziert führt das Gesundheitsamt 8197 Menschen.

Betroffene gibt es in allen Kommunen im Landkreis, die meisten in Albstadt (1719 Fälle), Balingen (1587) und Hechingen (831), gefolgt von Meßstetten (519), Burladingen (504), Haigerloch (492), Bisingen (360), Rosenfeld (317), Schömberg (297), Winterlingen (263), Geislingen (248), Rangendingen (216), Bitz (162), Straßberg (110), Nusplingen (101), Dotternhausen (98), Grosselfingen (75), Jungingen (64), Dormettingen (52), Obernheim (42), Ratshausen (38), Zimmern unter der Burg (31), Weilen unter den Rinnen (30), Dautmergen (21) sowie Hausen am Tann (20).