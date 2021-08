Das Gesundheitsamt des Zollernalbkreises hat am Dienstag 13 neue Corona-Infektionen registriert. Die betroffenen Personen wohnen in Albstadt (2), Balingen (3), Hechingen (2), Meßstetten (3) und Rangendingen (3). Die Inzidenzzahl ist von 26,9 am Montag auf 28 gestiegen.