Das Gesundheitsamt des Zollernalbkreises hat am Donnerstag 13 neue Corona-Infektionen registriert.

Zollernalbkreis - Die betroffenen Personen wohnen Albstadt (4), Burladingen (1), Hechingen (3), Meßstetten (3), Rangendingen (1) und Rosenfeld (1). Die Inzidenzzahl ist von 28,0 am Dienstag über 33,8 am Mittwoch nun auf 37,5 gestiegen. Die Zahl der aktuell Infizierten im Zollernalbkreis ist auf 109 angewachsen.

9161 Personen gelten als genesen

Insgesamt sind bisher 9424 Corona-Infektionen registriert worden, 9161 Personen gelten als wieder genesen. In Albstadt leben 30 Infizierte, in Balingen 23, in Hechingen 16, in Geislingen zwölf und in Meßstetten elf.

Im Zollern­alb-Klinikum werden weiterhin drei Patienten mit einer gesicherten Covid-19-Diagnose behandelt. Im Meßstettener Impfzentrum, von mobilen Impfteams und niedergelassenen Ärzten sind inzwischen 168 250 Personen mindestens einmal geimpft worden. 80 802 Menschen haben bereits die zweite Impfung erhalten.