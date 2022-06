1056 weitere Infektionen in einer Woche

Ein Corona-Test wird genommen.

Seit Dienstag vergangener Woche sind 1056 Corona-Infektionen im Zollernalbkreis gemeldet worden. Die Inzidenz ist gestiegen und liegt nun bei 556,2.















Zollernalbkreis - Das Corona-Infektionsgeschehen im Zollernalbkreis zieht weiter an. Das Gesundheitsamt meldete seit vergangenem Dienstag 1056 Neuinfektionen. Der Inzidenzwert ist innerhalb einer Woche stark angestiegen. Er lag an diesem Montag bei 556,2, am Montag vergangener Woche bei 317,6.

Neun Patienten im Klinikum

Die Zahl der Corona-Patienten im Zollernalb-Klinikum ist von 18 auf neun gesunken., zwei liegen auf der Intensivstation, beide müssen beatmet werden. Bisher sind 198 Menschen im Landkreis an Covid-19 gestorben.

Aktuell 1667 Infizierte

Insgesamt sind seit der Pandemie 68 458 Infektionen im Kreis registriert worden. 66 593 Betroffene gelten als wieder genesen. Als infiziert gelten 1667 Personen (rund 400 mehr als vor einer Woche). Die meisten Fälle sind in Albstadt (368) und Balingen (357), gefolgt von Hechingen (155), Burladingen (109), Bisingen (102) und Haigerloch (102).