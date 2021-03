1 Foto: © Thaut Images – stock.adobe.com Foto: Schwarzwälder Bote

Pandemie: Lage in der Region bleibt weiterhin stabil

Die Lage im Schwarzwald-Baar-Kreis ist weiterhin stabil. Gute Nachrichten gibt es auch aus dem Klinikum im Landkreis.

Schwarzwald-Baar-Kreis (cos). In der kreisweiten Statistik zur Corona-Pandemie in der Region tauchen 17 neue Fälle auf – somit liegt die Zahl der bislang bestätigten Infektionen im Schwarzwald-Baar-Kreis nun bei 5213 (+17 zum Vortag), 5951 Personen gelten als genesen, weiterhin sind 177 Todesfälle (+0) zu beklagen, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 85 Personen (+2). In dem zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in Schwenningen wurde am Donnerstag von 49 Personen ein Abstrich genommen.

Kein Coronapatienten im Klinikum muss mehr invasiv beatmet werden

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Freitag 22 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Robert-Koch-Institut gibt es am Schwarzwald-Baar-Klinikum aktuell neun freie Intensivbetten von insgesamt 46, sechs Coronapatienten werden auf der Intensivstation behandelt, invasiv beatmet werden muss aktuell keiner (Stand: Freitag, 10 Uhr).

Die Sieben-Tages-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis gibt das Landesgesundheitsamt mit 34,4 an (Stand: Donnerstag, 16 Uhr).

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, hat für symptomlose Personen wieder am Montag von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Symptomatische Personen können sich an den Hausarzt wenden. Am Wochenende steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit.

Corona-Hotline ist am Montagwieder besetzt

Weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger unter Telefon: 07721/9 13 71 90 geschalten. Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de. Die Hotline ist wieder am Montag von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr erreichbar.

Termine für eine Corona-Schutzimpfung im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Schwenningen, Waldeckweg 25, sind grundsätzlich nur per Voranmeldung möglich.

Kreisimpfzentrum hätte noch mehr Potenzial

Termine werden telefonisch unter: 116 117 oder online unter: www.impfterminservice.de vereinbart. Das Landratsamt selbst kann direkt keine Termine vergeben. Geöffnet ist das Kreisimpfzentrum am Samstag von 9 bis 15 Uhr. Der Grund für die reduzierten Öffnungszeiten und die damit verbundene geringe Anzahl an verfügbaren Terminen ist die Menge des zur Verfügung stehenden Impfstoffs. Steht mehr Impfstoff zur Verfügung werden die Öffnungszeiten angepasst.