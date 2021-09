Zahl der Klinik-Patienten steigt weiter an

1 Immer öfter werden jetzt auch Jugendliche gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Sommer

70 neue Coronafälle – um diese steigt die Anzahl seit Pandemiebeginn bekannt gewordener Infektionen in der Region nun auf 11.068 (+70 im Vergleich zum Vortag) an.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Laut Gesundheitsamt gibt es bis dato 10.422 Genesene (+ 30), 215 Todesfälle (+0) und aktuell 431 mit Covid-19 Infizierte (+40), 71 Personen davon sind vollständig geimpft. Von den 431 Infizierten sind 229 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen, alle Fälle sind Delta-Varianten.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum stieg die Anzahl der Coronapatienten wieder an – dort befanden sich am Donnerstag 26 am Coronavirus erkrankte Personen. Von ihnen müssen aktuell sechs auf der Intensivstation behandelt werden, zwei davon werden invasiv beatmet (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Donnerstag, 16 Uhr).

Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Region gibt das Landesgesundheitsamt mit 132,0 an – am Vortag lag sie bei 135,8.