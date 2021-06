Zahl der Infizierten geht am Wochenende zurück

1 Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Corona-Zahlen im Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Foto: Pixabay

Am Wochenende meldete das Gesundheitsamt die aktuellen Corona-Zahlen. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 44,2.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Beim Gesundheitsamt des Landkreises flossen am Sonntag 9441 Fälle in die Statistik ein, die wieder genesen sind (+36 zum Freitag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 9835 (+8), die genesenen Fälle sowie 203 Todesfälle (keine Änderung) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an COVID-19 Infizierten bei 191 Personen (-28).

Mit Stand zum Samstag, 5. Juni, wurden 2502 Mutationsnachweise von den Laboren gemeldet. Von den aktuell 191 an COVID-19 Infizierten sind 152 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Die Sieben-Tages-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis lag am Sonntag bei 44,2 (Stand Sonntag, 16 Uhr; Quelle: Landesgesundheitsamt). Am Samstag betrug die Inzidenz 48,0.

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen hat ab Dienstag, 8. Juni wieder wie folgt geöffnet: dienstags und freitags von jeweils 13 bis 15 Uhr. Weiterhin gilt, dass sich Personen mit Krankheitssymptomen an ihren Hausarzt wenden müssen.