1 1,5 Meter Abstand sollen es in Zeiten von Corona in der Regel sein. Foto: Schutt

Die Corona-Zahlen im Landkreis klettern stetig auf ähnlichem Niveau weiter nach oben.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt teilte die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit: Es gibt seit Pandemiebeginn nun 12 064 Infektionen (+43 im Vergleich zum Vortag), 11 270 Genesene (+46), 219 Todesfälle (+0) und demnach 575 (-3) aktuell an Covid-19 Infizierte. 102 Personen davon sind vollständig geimpft. Mit Stand zum Donnerstag wurden 4290 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 575 Infizierten sind 345 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen, es handelt sich ausschließlich um Delta-Varianten.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Freitag 18 am Coronavirus erkrankte Personen. Von aktuell 46 Intensivbetten in der Region sind 39 belegt, fünf Coronapatienten liegen auf der Intensivstation, invasiv beatmet werden muss keiner von ihnen.

Die 43 neuen Fälle verteilen sich wie folgt im Landkreis: Bad Dürrheim (10), Blumberg (-1 wegen statistischer Korrektur), Dauchingen (1), Donaueschingen (2), Furtwangen (1), Hüfingen (5), Königsfeld (1), Mönchweiler (2), Niedereschach (1), Schönwald (1), Unterkirnach (1) und Villingen-Schwenningen (19).

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis gibt das Landesgesundheitsamt derzeit mit 164,9 an (Stand: Donnerstag, 16 Uhr), am Tag zuvor lag der Wert bei 166,8.