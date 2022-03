1 Zutritt nur mit Maske – diese Regel tritt weiterhin vielerorts. Foto: Sauer

Ein weiterer Todesfall und viele weitere Infektionen vermeldet das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises am Montag.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Laut Statistik stieg die Zahl der Infektionen seit Pandemiebeginn in der Region nun auf 57 515 (+1982 seit Freitag), zudem wurden 50 553 Genesungen gezählt (+3183) und 327 Todesfälle (+1), die in Verbindung mit dem Coronavirus gebracht werden. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid19 Infizierten bei 6635 Personen (-1202).

114 Coronapatienten liegen in der Klinik

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Montag 114 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Divi-Register des Robert-Koch-Instituts können im Landkreis derzeit 46 Intensivbetten betrieben werden – die Zahl schwankt jeweils und ist unter anderem auch vom aktuellen Personalstand abhängig. Von den 46 Intensivbetten sind 36 belegt, sieben durch Coronapatienten, von welchen einer invasiv beatmet werden muss. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis gibt das Landesgesundheitsamt in seinem Lagebericht derzeit mit 3314,7 an (Stand: Sonntag, 16 Uhr), am Tag zuvor lag dieser Wert bei 3342,4.